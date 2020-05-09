الشرطة تُوقف 29 شخصاً وتُغلق 52 محلاً مخالفاً للطوارئ برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، 29 شخصاً، فيما أغلقت 52 محلاً تجارياً مخالفاً لحالة الطوارئ في محافظة رام الله والبيرة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه واستمرار لمتابعة الشرطة لتطبيق حالة الطوارئ والتعليمات الصادرة عن الحكومة؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا)، تم إغلاق 52 محلاً تجارياً، وتوقيف 29 شخصاً، ممن خالفوا قانون الطوارئ، وباشروا بفتح محلاتهم، بأيام مغايرة للأيام التي أقرتها الحكومة بالبرنامج الخاص بفتح المحال التجارية في المحافظة.



هذا وقد تم توقيف الأشخاص تمهيداً لتحويلهم للقضاء؛ لإجراء المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.