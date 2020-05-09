الطب الوقائي: نُحذر من موجة جديدة من (كورونا) حال عدم الالتزام بإجراءات السلامة



وأشار عبد ربه في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن الوباء لم ينته.



وقال: إنه رغم عدم تسجيل أية اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلا أن الخطر ما زال موجوداً.



وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم، تشافي 39 حالة، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي.



رام الله - دنيا الوطنحذّر مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، علي عبد ربه من موجة جديدة من فيروس (كورونا) إذا لم يلتزم الجميع بإجراءات السلامة والوقاية.