عضو لجنة طوارئ سلوان: نُحذر من قنبلة موقوتة من الإصابات بـ (كورونا) بالقدس



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: أن إجمالي الإصابات في المدينة هي 170 إصابة تشافى منها 97، وبقيت ست حالات فقط في المستفيات من بينها واحدة خطيرة لأحد المسنين.





وحذر الغول من قنبلة موقوتة من الإصابات، بسبب عدم إقبال المواطنين على إجراء الفحوصات منذ بداية شهر رمضان، رغم الدعوات الحثيثة؛ لإجراء الفحوصات، لاسيما مع التواجد الكبير للمواطنين في الأسواق والمحال التجارية.





رام الله - دنيا الوطنقال عضو لجنة طوارئ سلوان، منير الغول: إن القدس لم تسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لليوم الثالث على التوالي.