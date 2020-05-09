فرق الإغاثة الفرنسية تنقذ 16 مهاجراً كانوا متجهين إلى بريطانيا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أنقذت فرق الإغاثة البحرية الفرنسية، ليل أمس الجمعة، زورقاً في بحر المانش على متنه 16 مهاجراً، كانوا يسعون لبلوغ بريطانيا.



واستغاث المهاجرون، الذين كان من بينهم طفل صغير، بفرق الإنقاذ التي حددت موقعهم على بعد 6 كم من سواحل شمال كاليه شمال البلاد، بعد أن تعطل محرك زورقهم، حسب المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتولى زورق تابع للدرك البحري، إنقاذ المهاجرين، ونقلهم سالمين إلى مدينة دنكيرك في شمال فرنسا، وسلموا لاحقاً لشرطة الحدود.