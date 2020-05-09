الصحة الأمريكية تسمح بتوزيع عقار "ريمديسيفير" لعلاج (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، أنها ستسمح لوزارات الصحة في الولايات بتوزيع عقار (ريمديسيفير) الذي تنتجه شركة (جلياد ساينسيز) لعلاج مرض (كوفيد- 19) الناجم عن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.



وتعهدت الشركة بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة في الولايات المتحدة، حيث قالت الوزارة: إنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأظهر العقار نتائج واعدة في مساعدة المصابين بـ (كورونا) حيث منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار، ما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.



وأظهرت البيانات، أن العقار يساعد المرضى على التعافي في فترات أقل مقارنة مع عقاقير أخرى.



ويتوقع، أن تصل أرباح الشركة الأمريكية من وراء دواء (ريمديسيفير) إلى ما يزيد عن مليار دولار في السنة الواحدة، حسب موقع (ديلي ميل) البريطانية.