نائب محافظ القدس: الاحتلال يُطبق (صفقة القرن) في المدينة المقدسة





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن ذلك يأتي في إطار بسط السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة وتهويدها، تطبيقاً لـ (صفقة القرن).



وشدد صيام على ضرورة إسناد الموقف الفلسطيني، الذي يقوده الرئيس محمود عباس ، بأن القدس بكل مكوناتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عاصمة لدولة فلسطين، طبقاً للقرارات الدولية، للحفاظ على وجهها العربي والإسلامي.

رام الله - دنيا الوطنقال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، إن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ برنامجه الاستيطاني في القدس، المتمثل باعتقال القيادات المقدسية.