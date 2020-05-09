نائب محافظ القدس: الاحتلال يُطبق (صفقة القرن) في المدينة المقدسة
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، إن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ برنامجه الاستيطاني في القدس، المتمثل باعتقال القيادات المقدسية.
قال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، إن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ برنامجه الاستيطاني في القدس، المتمثل باعتقال القيادات المقدسية.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن ذلك يأتي في إطار بسط السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة وتهويدها، تطبيقاً لـ (صفقة القرن).
وشدد صيام على ضرورة إسناد الموقف الفلسطيني، الذي يقوده الرئيس محمود عباس ، بأن القدس بكل مكوناتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عاصمة لدولة فلسطين، طبقاً للقرارات الدولية، للحفاظ على وجهها العربي والإسلامي.
وشدد صيام على ضرورة إسناد الموقف الفلسطيني، الذي يقوده الرئيس محمود عباس ، بأن القدس بكل مكوناتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عاصمة لدولة فلسطين، طبقاً للقرارات الدولية، للحفاظ على وجهها العربي والإسلامي.
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