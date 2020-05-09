شؤون فلسطينية

"الخارجية": انخفاض ملحوظ بالإصابات بفيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم

"الخارجية": انخفاض ملحوظ بالإصابات بفيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مستشار وزير الخارجية، د. أحمد الديك، أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن إجمالي الإصابات بين أبناء شعبنا حول العالم، بلغ 1340 إصابة، فيما سجلت إصابة واحدة لنائبة، رئيس الجالية الفلسطينية في البرازيل، ووضعها الصحي مستقر، وتخضع للحجر المنزلي، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 550 حالة، بعد تعافي عدد من الحالات في قطر والولايات المتحدة وفرنسا، التي تشافت فيها الإصابات 16.

وحول عودة المتواجدين في الأردن، بيّن الديك، أنه تم استقبال الدفعة الخامسة يوم الخميس الماضي، وعددهم 370 مواطناً على أن يتم استكمال عودة 34 مواطناً مقدسياً من حملة الجواز الأردني الدائم خلال الأسبوع الجاري.

أخبار ذات صلة

وفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد

وفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد

الكيلة: ثلاثة إجراءات يجب على المواطنين التعايش معها للتعافي من كورونا

الكيلة: ثلاثة إجراءات يجب على المواطنين التعايش معها للتعافي من كورونا

الشرطة تُوقف 29 شخصاً وتُغلق 52 محلاً مخالفاً للطوارئ برام الله

الشرطة تُوقف 29 شخصاً وتُغلق 52 محلاً مخالفاً للطوارئ برام الله

الطب الوقائي: نُحذر من موجة جديدة من (كورونا) حال عدم الالتزام بإجراءات السلامة

الطب الوقائي: نُحذر من موجة جديدة من (كورونا) حال عدم الالتزام بإجراءات السلامة

عضو لجنة طوارئ سلوان: نُحذر من قنبلة موقوتة من الإصابات بـ (كورونا) بالقدس

عضو لجنة طوارئ سلوان: نُحذر من قنبلة موقوتة من الإصابات بـ (كورونا) بالقدس

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُطبق (صفقة القرن) في المدينة المقدسة

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُطبق (صفقة القرن) في المدينة المقدسة

الأزهر: نرفض السياسات التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المعالم الدينية الفلسطينية

الأزهر: نرفض السياسات التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المعالم الدينية الفلسطينية

الخارجية: وفاة مواطنة فلسطينية بفيروس (كورونا) في أمريكا

الخارجية: وفاة مواطنة فلسطينية بفيروس (كورونا) في أمريكا

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الشرطة تُوقف 29 شخصاً وتُغلق 52 محلاً مخالفاً للطوارئ برام الله

الشرطة تُوقف 29 شخصاً وتُغلق 52 محلاً مخالفاً للطوارئ برام الله

عضو لجنة طوارئ سلوان: نُحذر من قنبلة موقوتة من الإصابات بـ (كورونا) بالقدس

عضو لجنة طوارئ سلوان: نُحذر من قنبلة موقوتة من الإصابات بـ (كورونا) بالقدس

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُطبق (صفقة القرن) في المدينة المقدسة

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُطبق (صفقة القرن) في المدينة المقدسة

&#34;الخارجية&#34;: انخفاض ملحوظ بالإصابات بفيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم

"الخارجية": انخفاض ملحوظ بالإصابات بفيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم

الأزهر: نرفض السياسات التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المعالم الدينية الفلسطينية

الأزهر: نرفض السياسات التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المعالم الدينية الفلسطينية

الأتيرة: هناك مزيد من إجراءات التخفيف بمعظم القطاعات في محافظة نابلس

الأتيرة: هناك مزيد من إجراءات التخفيف بمعظم القطاعات في محافظة نابلس

وزير شؤون القدس: كل انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه جزءٌ من سياسة ممنهجة

وزير شؤون القدس: كل انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه جزءٌ من سياسة ممنهجة

ثوري فتح: سنتعامل مع قرار الاحتلال حول حسابات الأسرى بأنه قرار حرب

ثوري فتح: سنتعامل مع قرار الاحتلال حول حسابات الأسرى بأنه قرار حرب

منوعات

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

وفاة أشهر سحرة القرن الـ20

وفاة أشهر سحرة القرن الـ20

فيديو تعذيب قطة صغيرة يثير غضب هنيدي وياسمين صبري

فيديو تعذيب قطة صغيرة يثير غضب هنيدي وياسمين صبري

محمد رمضان ينشر صورته مع ملك المغرب و يوجه له رسالة

محمد رمضان ينشر صورته مع ملك المغرب و يوجه له رسالة

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

زوج غادة عبدالرازق ينشر صورتها بملابس سوداء وفستان الزفاف.. والأخيرة تُعلق

زوج غادة عبدالرازق ينشر صورتها بملابس سوداء وفستان الزفاف.. والأخيرة تُعلق

ما حقيقة خطوبة قصي خولي ومصممة الأزياء السورية لوسي موسان؟

ما حقيقة خطوبة قصي خولي ومصممة الأزياء السورية لوسي موسان؟

إنجي علي: هذا ما فعله طليقي طارق العريان قبل زواجه من أصالة

إنجي علي: هذا ما فعله طليقي طارق العريان قبل زواجه من أصالة

أول صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري بعد شهر العسل

أول صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري بعد شهر العسل

طارق حامد ينهال بالضرب على رامز جلال.. ومكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور

طارق حامد ينهال بالضرب على رامز جلال.. ومكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور

عربي

السعودية تطلق قاعدة بيانات مركزية لشفرة الحمض النووي

السعودية تطلق قاعدة بيانات مركزية لشفرة الحمض النووي

الاردن يتخذ قراراً خاصاً بالسائقين القادمين من السعودية

الاردن يتخذ قراراً خاصاً بالسائقين القادمين من السعودية

الإمارات: معظم مصابي (كورونا) أصيبوا بالسلالة (B) من الفيروس

الإمارات: معظم مصابي (كورونا) أصيبوا بالسلالة (B) من الفيروس

الصحة العراقية: تسجيل 76 إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة العراقية: تسجيل 76 إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا)