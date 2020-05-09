"الخارجية": انخفاض ملحوظ بالإصابات بفيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن إجمالي الإصابات بين أبناء شعبنا حول العالم، بلغ 1340 إصابة، فيما سجلت إصابة واحدة لنائبة، رئيس الجالية الفلسطينية في البرازيل، ووضعها الصحي مستقر، وتخضع للحجر المنزلي، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 550 حالة، بعد تعافي عدد من الحالات في قطر والولايات المتحدة وفرنسا، التي تشافت فيها الإصابات 16.



وحول عودة المتواجدين في الأردن، بيّن الديك، أنه تم استقبال الدفعة الخامسة يوم الخميس الماضي، وعددهم 370 مواطناً على أن يتم استكمال عودة 34 مواطناً مقدسياً من حملة الجواز الأردني الدائم خلال الأسبوع الجاري.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشار وزير الخارجية، د. أحمد الديك، أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم.