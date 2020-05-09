الأزهر: نرفض السياسات التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي ضد المعالم الدينية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

دان الأزهر الشريف، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة مشروع استيطاني جديد فى البلدة القديمة من مدينة الخليل، والاستيلاء على أراضيها لإنشاء طريق خاصة لتسهيل اقتحام الحرم الإبراهيمي ومواصلة تهويده.



وأكد الأزهر في بيان صحفي اليوم السبت، رفضه القاطع للانتهاكات الصارخة والسياسات التصعيدية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وما توافقت عليه المواثيق الدولية، وذلك في ظل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وناشد الأزهر، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والتصدي بقرارات حاسمة لوقف عبث الاحتلال واستخفافه المتكرر بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومصادرة حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



وكان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، صادق الاسبوع المنصرم، على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية لإقامة طريق لتسهيل اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيمي، إضافة إلى إقامة مصعد لهم.