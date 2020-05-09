الخارجية: وفاة مواطنة فلسطينية بفيروس (كورونا) في أمريكا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، بين أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن المواطنة زكية محمد سعيد نصار (70 عاماً)، من سكان ديربون بولاية ميتشغن، توفيت جراء إصابتها بفيروس (كورونا).