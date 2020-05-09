(أونروا): أوضاع اللاجئين في ظل أزمة (كورونا) أصعب بكثير مما كانت عليه

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سامي مشعشع: إن أوضاع اللاجئين في ظل أزمة (كورونا) أصعب بكثير مما كانت عليه، مما دفع الوكالة لإطلاق نداء طوارئ جديد، خاص بالفيروس بمبلغ 93 مليون، و400 ألف دولار لثلاثة أشهر فقط؛ لتوفير الخدمات المعيشية والاقتصادية.



وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) إلى حاجة الوكالة لأكثر من 50 مليون دولار؛ لتعزيز المساعدات الغذائية والنقدية لأكثر من مليوني لاجئ من أصل خمسة ملايين، ونصف المليون لاجئ، والجزء الآخر من المبلغ؛ لتعزيز الإمكانيات الطبية لمواجهة فيروس (كورونا).



وأضاف: أن الوكالة، ستعقد مؤتمراً مهماً الشهر المقبل، خاصاً بالمتبرعين للوكالة؛ لأنها لم تحصل حتى الآن إلا على ربع حاجتها المادية لهذا العام، ولقاء للهيئة الاستشارية، لمحاولة معالجة الشح المالي، الذي تعاني منه.