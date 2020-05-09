الأتيرة: هناك مزيد من إجراءات التخفيف بمعظم القطاعات في محافظة نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، اليوم، عن المزيد من

الإجراءات التخفيفية في معظم القطاعات، التي بدأت عملها وفق برنامج الحكومة، مع متابعة طواقم وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، جولاتهم التفقدية بالمحافظة.



يأتي ذلك، للتأكد من عدم رفع الأسعار، وبيع منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضمان حماية المستهلكين وصحة العاملين في المنشآت من فيروس (كورونا) والالتزام بكافة التدابير الوقائية.



وأشارت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إلى أن المحافظة، تسعى للحد من التجمهرات، خاصة في البلدة القديمة بعد الظهيرة، وإلى أن طواقم الطب الوقائي، تقوم بأخذ عينات عشوائية من مناطق التجمعات، وجميعها حتى اللحظة سلبية.