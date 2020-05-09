وزير شؤون القدس: كل انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه جزءٌ من سياسة ممنهجة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، أن كل انتهاكات

الاحتلال، ومستوطنيه، جزءٌ من سياسة ممنهجة لقضم كل ما هو موجود في المدينة المحتلة، مشيراً إلى أن الاعتداء على أهالي قرية بيت اكسا شمال غرب القدس، واعتقال قيادات مقدسية يمثل صورة حقيقية لهذه السياسة.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن سلطات الاحتلال، تستغل كل فرصة؛ لفرض سيادتها على المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وكل منطقة في القدس المحتلة، ضمن الحرب المفتوحة على شعبنا وقضيتنا، وفي إطار ترجمة (صفقة القرن).