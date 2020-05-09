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الصحة العراقية: تسجيل 76 إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة العراقية: تسجيل 76 إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 76 إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار بيان عن الوزارة، إلى استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا، وعدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي في عدد من مناطق العراق، مما يشكل خطراً كبيراً، قد يؤدي إلى حالة تفشٍ وبائي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال البيان: "تم فحص 1979 نموذجاً بكافة المختبرات المختصة بالعراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 124920".

وأشار، إلى أن "مختبرات الوزارة، سجلت 76 إصابة في محافظات بغداد وميسان والبصرة وواسط والأنبار وصلاح الدين".

وتابع: "تم تسجيل ثلاث وفيات في محافظتي بغداد وديالى"، مبيناً "كما تم تسجيل 41 حالة شفاء".

وختم البيان، بالإشارة إلى أن مجموع الإصابات، بلغ 2679 إصابة، والوفيات 107، وتماثل 1702 للشفاء".

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