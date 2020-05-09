الأوقاف الإسلامية بالقدس تنفي اقتحام شاحنة لشرطة الاحتلال باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

نفت دائرة الأوقاف الإسلامية، وشؤون المسجد الأقصى المبارك، ما تم تداوله حول اقتحام شاحنة تابعة لشرطة الاحتلال، مساء اليوم السبت، ساحات المسجد الأقصى المبارك.



وشددت الدائرة في بيان صدر عنها، على ضرورة عدم التعاطي مع الإشاعات المغرضة، التي لا تخدم المصلحة العامة، والتي لا يجوز التعاطي معها، مؤكدة التزامها المطلق بأعلى درجات الشفافية، بنشر وتوثيق كافة الأخبار المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).