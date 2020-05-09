ناصر الدين: إجمالي التبرعات لصندوق "وقفة عز" 17 مليون دولار.. وهذا موعد صرف المساعدات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس صندوق "وقفة عز"، طلال ناصر الدين، أن إجمالي

التبرعات للصندوق، وبعد تنظيم اليوم الإعلامي المفتوح عبر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أمس، بلغت 17 مليون دولار.



وقال ناصر الدين في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: "سيتم صرف الدفعة الأولى من التبرعات لصالح الأسر المتضررة من جائحة (كورونا) مطلع الأسبوع الجاري، وذلك عبر حساباتهم البنكية، ومنها 2500 اسم من

المحافظات الجنوية، و5499 اسم من الضفة.



وشدد ناصر الدين، على ضرورة أن تصل قيمة التبرعات إلى 25 مليون دولار، خاصة بعد تضرر 110 آلاف عائلة و45 ألف عامل بجائحة (كورونا)، إضافة لتقديم المساعدات لمشافي القدس، مناشداً باستمرارية دعم الصندوق؛ لتغطية المساعدات التي ستعطى للعمال والعائلات المحتاجة ضمن القوائم الموجودة.