الأحمد: الرئيس طلب تشكيل لجنة من "التنفيذية" و"المركزية" لمتابعة تنفيذ الرد على قرارات الضم

أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن الرئيس محمود عباس، طلب تشكيل

لجنة من (التنفيذية) و(المركزية) لمتابعة تنفيذ الرد على قرارات الضم، باعتبار أن القرار سيكون له تبعات كبيرة اقتصادية وسياسية وأمنية، مبيناً أن اللجنة، سترفع توصياتها للجنة التنفيذية لاعتمادها.



وبيّن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن اللجنة المشكلة، ستجتمع بداية الأسبوع؛ لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها، مشدداً على ضرورة الجهوزية الكاملة قبل يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تقدم حكومة الاحتلال برنامجها لـ (كنيست) والذي يقوم على إعلان الضم باتفاق بين نتنياهو وغانتس، وآخرين من الأحزاب اليمينية المتطرفة، مشدداً على أنه في اليوم التالي لقرار الضم، فإن كل الاتفاقيات مع إسرائيل، ستصبح لاغية.



وأوضح الأحمد، أن يوم الخميس المقبل، ربما يشكل مرحلة جديدة، وعلينا توحيد جهودنا للتصدي للقرار الإسرائيلي ومنع تنفيذه.



وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح: إن اجتماع اللجنة التنفيذية، مساء الخميس، أكد على أن كل الاتفاقات مع الاحتلال، والإدارة الأمريكية، ستكون لاغية، حال تم تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي.



وأضاف الأحمد: أن الولايات المتحدة، تتحمل المسؤولية عن تصرفات نتنياهو وقراراته، التي من المتوقع تنفيذها بتحريض أمريكي، وتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية، معتبراً أن قرار الضم، يعني القضاء بضربة كاملة على أي إمكانية لإنجاح المفاوضات؛ لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن