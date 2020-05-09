خريشة: وعودات من الصليب الأحمر بمتابعة الأسرى ومطالبة الاحتلال بتحمل مسؤولياته لحمايتهم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، أن لقاء سيعقد على صعيد المنظمات الدولية الأسبوع المقبل، حول الانتهاكات الإسرائيلية في ظل جائحة (كورونا) خاصة ضد الأسرى، مشيراً إلى أن هناك وعودات من قبل الصليب الأحمر الدولي، بمتابعة أوضاع الأسرى، ومطالبة إسرائيل بتحمل مسؤولياتها؛ لحماية أوضاعهم الصحية.



وقال خريشة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت: "إن اجتماعاً لمنظمة الصحة العالمية، سيعقد في الثامن عشر من الشهر الجاري لمدة يومين، حول جائحة (كورونا)، وبعض المواضيع المتعلقة بمناطق الصراع"، مضيفاً: "إن بياناً رئاسياً سيصدر عن مجلس حقوق الإنسان، بما يتعلق بانتهاكات الاحتلال والحصار المفروض على شعبنا"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.