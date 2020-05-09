مديرية التربية والتعليم شرق غزة تُحدد موعداً لتسجيل طلبة الصف الأول بالمدارس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية التربية والتعليم في شرق مدينة غزة، مساء اليوم السبت، موعداً لتسجيل طلبة الصف الأول الجدد في المدارس.



وأفادت المديرية في تصريح على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه سيتم فتح التسجيل لطلبة الصف الأول الجدد في المدارس، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غدٍ الأحد.