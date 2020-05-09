سفارة فلسطين بالقاهرة: استئناف العمل بـ (معبر رفح) من الثلاثاء إلى الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، أن السلطات المصرية أبلغتها، باستئناف العمل في (معبر رفح البري) في اتجاه واحد لعودة المواطنين المتواجدين داخل الجمهورية، والراغبين بالعودة إلى القطاع بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل حتى الخميس.



وأعرب سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.