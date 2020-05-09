فرنسا تُمدد حالة الطوارئ الصحية وتُسجل انخفاضاً حاداً بعدد وفيات (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت فرنسا اليوم السبت، تمديد حال الطوارئ الصحية، حتى الـ 10 من تموز/ يوليو المقبل، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



في السياق، سجلت فرنسا خلال 24 ساعة الماضية، 80 حالة وفاة فقط، في أدنى حصيلة يومية منذ الأول من نيسان/ إبريل الماضي.



وبذلك، يصل العدد الإجمالي للوفيات، منذ أن تفشي الفيروس، في البلاد، إلى 26310 حالات.



كما شهدت فرنسا، انخفاضاً بعدد المصابين في غرف العناية المركزة بنسبة 2% من 2868 إلى 2812 شخصاً، فيما انخفض هذا العدد إلى أكثر من النصف بالمقارنة مع العدد الأقصى، الذي تم تسجيله في 8 نيسان/ أبريل الماضي، حين كان هناك 7148 مصاباً في العناية المركزة.