دولي

فرنسا تُمدد حالة الطوارئ الصحية وتُسجل انخفاضاً حاداً بعدد وفيات (كورونا)

فرنسا تُمدد حالة الطوارئ الصحية وتُسجل انخفاضاً حاداً بعدد وفيات (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت فرنسا اليوم السبت، تمديد حال الطوارئ الصحية، حتى الـ 10 من تموز/ يوليو المقبل، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).

في السياق، سجلت فرنسا خلال 24 ساعة الماضية، 80 حالة وفاة فقط، في أدنى حصيلة يومية منذ الأول من نيسان/ إبريل الماضي.

وبذلك، يصل العدد الإجمالي للوفيات، منذ أن تفشي الفيروس، في البلاد، إلى 26310 حالات.

كما شهدت فرنسا، انخفاضاً بعدد المصابين في غرف العناية المركزة بنسبة 2% من 2868 إلى 2812 شخصاً، فيما انخفض هذا العدد إلى أكثر من النصف بالمقارنة مع العدد الأقصى، الذي تم تسجيله في 8 نيسان/ أبريل الماضي، حين كان هناك 7148 مصاباً في العناية المركزة.

أخبار ذات صلة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 16 الف والوفيات 247

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 16 الف والوفيات 247

غانتس: الإسرائيليون يريدون حكومة بيني وبين نتنياهو

غانتس: الإسرائيليون يريدون حكومة بيني وبين نتنياهو

للمرة الأولى منذ 10 ‬مارس.. دولة أوروبية لا تُسجل إصابات بفيروس (كورونا)

للمرة الأولى منذ 10 ‬مارس.. دولة أوروبية لا تُسجل إصابات بفيروس (كورونا)

لماذا لا يرتدي ترامب الكمامة؟

لماذا لا يرتدي ترامب الكمامة؟

بريطانيا تُقرر عزل كل القادمين من الخارج

بريطانيا تُقرر عزل كل القادمين من الخارج

غوتيريش يَرُد على سؤال حول إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة

غوتيريش يَرُد على سؤال حول إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة

إسبانيا تُسجّل أقل معدل وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشاره

إسبانيا تُسجّل أقل معدل وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشاره

البيت الأبيض يُشدد الإجراءات الاحترازية بعد إصابة موظفين بفيروس (كورونا)

البيت الأبيض يُشدد الإجراءات الاحترازية بعد إصابة موظفين بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الشرطة الفلسطينية تغلق 31 محلًا تجاريًا في سلفيت

الشرطة الفلسطينية تغلق 31 محلًا تجاريًا في سلفيت

إصابة بحادث سير في بيت لحم

إصابة بحادث سير في بيت لحم

السفراء العرب في روسيا: نطالب موسكو لدعم التحرك الرافض للمخططات الاسرائيلية

السفراء العرب في روسيا: نطالب موسكو لدعم التحرك الرافض للمخططات الاسرائيلية

إصابتان بالمطاط في مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

إصابتان بالمطاط في مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

الأشقر: حديث الاحتلال المتزايد حول الصفقة يهدف للضغط على المقاومة

الأشقر: حديث الاحتلال المتزايد حول الصفقة يهدف للضغط على المقاومة

البنك العربي يرفع مساهمته في صندوق (وقفة عِز) الى 2 مليون دولار

البنك العربي يرفع مساهمته في صندوق (وقفة عِز) الى 2 مليون دولار

معروف: العائدون لغزة سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي 21 يومًا

معروف: العائدون لغزة سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي 21 يومًا

تحذيرات مقدسية من خطورة نوايا الاحتلال بحق المسجد الأقصى

تحذيرات مقدسية من خطورة نوايا الاحتلال بحق المسجد الأقصى

منوعات

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

وفاة أشهر سحرة القرن الـ20

وفاة أشهر سحرة القرن الـ20

فيديو تعذيب قطة صغيرة يثير غضب هنيدي وياسمين صبري

فيديو تعذيب قطة صغيرة يثير غضب هنيدي وياسمين صبري

محمد رمضان ينشر صورته مع ملك المغرب و يوجه له رسالة

محمد رمضان ينشر صورته مع ملك المغرب و يوجه له رسالة

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

زوج غادة عبدالرازق ينشر صورتها بملابس سوداء وفستان الزفاف.. والأخيرة تُعلق

زوج غادة عبدالرازق ينشر صورتها بملابس سوداء وفستان الزفاف.. والأخيرة تُعلق

ما حقيقة خطوبة قصي خولي ومصممة الأزياء السورية لوسي موسان؟

ما حقيقة خطوبة قصي خولي ومصممة الأزياء السورية لوسي موسان؟

إنجي علي: هذا ما فعله طليقي طارق العريان قبل زواجه من أصالة

إنجي علي: هذا ما فعله طليقي طارق العريان قبل زواجه من أصالة

أول صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري بعد شهر العسل

أول صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري بعد شهر العسل

طارق حامد ينهال بالضرب على رامز جلال.. ومكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور

طارق حامد ينهال بالضرب على رامز جلال.. ومكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور

عربي

شاهد: إصابة خزانات وقود في مطار معيتيقة بليبيا واندلاع حرائق

شاهد: إصابة خزانات وقود في مطار معيتيقة بليبيا واندلاع حرائق

الصحة المصرية: تسجيل 488 اصابة جديدة بكورونا والاجمالي 8964 والوفيات 11 حالة

الصحة المصرية: تسجيل 488 اصابة جديدة بكورونا والاجمالي 8964 والوفيات 11 حالة

الإمارات تسجل قفزة كبيرة بعدد حالات التعافي من فيروس (كورونا)

الإمارات تسجل قفزة كبيرة بعدد حالات التعافي من فيروس (كورونا)

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن وإجمالي الإصابات 522 حالة

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن وإجمالي الإصابات 522 حالة