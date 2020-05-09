الإمارات تسجل قفزة كبيرة بعدد حالات التعافي من فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الإمارات اليوم السبت، قفزة كبيرة في عدد حالات التعافي من فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد -19".
وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إنه تم تسجيل 458 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 4295.
سجلت الإمارات اليوم السبت، قفزة كبيرة في عدد حالات التعافي من فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد -19".
وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إنه تم تسجيل 458 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 4295.
وعلى صعيد الإصابات، تم تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالإضافة إلى وفاة 11 شخصاً من جنسيات مختلفة.
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