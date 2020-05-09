الإمارات تسجل قفزة كبيرة بعدد حالات التعافي من فيروس (كورونا)





وعلى صعيد الإصابات، تم تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالإضافة إلى وفاة 11 شخصاً من جنسيات مختلفة.





















رام الله - دنيا الوطنسجلت الإمارات اليوم السبت، قفزة كبيرة في عدد حالات التعافي من فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد -19".وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إنه تم تسجيل 458 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 4295.