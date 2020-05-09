الصحة الأردنية: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا واجمالي الاصابات 522 حالة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم السبت، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد المصابين في الأردن إلى 522.



وبين جابر خلال الايجاز الصحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الحالات الجديدة كانت لستة من سائقي الشاحنات، وحالة لدبلوماسي أوروبي قادم الى المملكة، و7 حالات لمخالطي سائق الشاحنة في المفرق، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف أنه تم تسجيل حالتي شفاء في الأردن، ليرتفع اجمالي حالات الشفاء الى 387.