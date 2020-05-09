شؤون فلسطينية

الشرطة تغلق 24 محلًا تجاريًا وتضبط 13 مركبة في جنين

الشرطة تغلق 24 محلًا تجاريًا وتضبط 13 مركبة في جنين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 أغلقت الشرطة، اليوم السبت، 24 محلًا تجاريًا وضبطت  13 مركبه والقت  القبض على شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين.

 وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على المحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة؛ للتأكد من ضمان تنفيذها التعليمات والقرارات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وتخلل ذلك إغلاق 24 محلاً تجارياً وضبط 13 مركبة وألقت القبض على شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.

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