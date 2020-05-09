غانتس: الإسرائيليون يريدون حكومة بيني وبين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس (أزرق أبيض) بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

قال بيني غانتس، رئيس حزب أزرق أبيض: إن الحكومة الإسرائيلية لن تكون حكومة لتحقيق أحلامه، بحسب ما يعتقد البعض.



ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) فقد قال غانتس: "حكومة الوحدة هي ما يريدها الإسرائيليون، وحان الوقت لوضع كل الخلافات جانباً والتركيز على الدولة، وهم يريدون حكومة بيني وبين نتنياهو".



يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على أصوات 72 عضو كنيست.



ومن المقرر، أن يتظاهر هذا المساء الالاف من الإسرائيليين في تل أبيب؛ رفضًا لحكومة نتنياهو-غانتس.