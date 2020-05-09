للمرة الأولى منذ 10 ‬مارس.. دولة أوروبية لا تُسجل إصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت الحكومة السلوفاكية، اليوم السبت، بياناتها المتعلقة بفيروس (كورونا) حيث ظهر عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ 10 آذار/ مارس.



ووفق وكالة (رويترز) فقد فتحت سلوفاكيا، جميع المتاجر الواقعة خارج المراكز التجارية، كما أعادت فتح الفنادق والمتاحف والمعارض والأماكن السياحية المكشوفة، وسمحت بالمراسم الدينية وحفلات الزفاف بعدد محدود من المدعوين.



ولا تزال المدارس في البلاد، مغلقة، كما أنه من غير المسموح بالسفر إلى خارج البلاد، بينما يتعين على العائدين من الخارج البقاء في مراكز الحجر الصحي الحكومية لمدة 14 يوما.



وسجلت سلوفاكيا، التي تقع وسط أوروبا، حالات إصابة ووفيات أقل من الدول المجاورة لها. وبلغ إجمالي الحالات 1455 والوفيات 26، مع تماثل 919 شخصا للشفاء.