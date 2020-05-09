الشرطة الفلسطينية تغلق 31 محلًا تجاريًا في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة وبإسناد من الأجهزة الأمنية 31 محالا تجاريا لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في سلفيت.



وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، خلال بيان وصل "دنيا الوطن": إن دوريات الشرطة وبإسناد من دوريات الاجهزة الامنية وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم اغلاق 31 محالا تجاريا في محافظة سلفيت لمخالفتهم التعليمات الصادرة بالإغلاق من الجهات المختصة في المحافظة.



وناشد العقيد حقوقي مأمون فحماوي مدير الشرطة في المحافظة كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية حفاظاً على حياتهم وسلامتهم بمنع الحركة والتجمع والالتزام ببيوتهم وعدم الخروج إلا لحالات الطوارئ القصوى وذلك تجنباً للإصابة بالعدوى، وبالتالي عدم نشر الفيروس بين المواطنين.