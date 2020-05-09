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الحكومة العراقية تعقد أولى جلساتها برئاسة الكاظمي

الحكومة العراقية تعقد أولى جلساتها برئاسة الكاظمي
الحكومة العراقية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الحكومة العراقية، اليوم السبت، أول جلسة لها برئاسة مصطفى الكاظمي الذي نال ثقة مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي.

وأكد المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان صحفي، نشرته (السومرية نيوز)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد الجلسة الأولى ل‍مجلس الوزراء".


وتسلم مصطفى الكاظمي الخميس الماضي، مهامه رسميا من سلفه عادل عبد المهدي، في مراسم رسمية جرت في القصر الحكومي ببغداد.

وقال الكاظمي، في تصريحات سابقة: "أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم، بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة".

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