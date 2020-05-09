البنك العربي يرفع مساهمته في صندوق (وقفة عِز) الى 2 مليون دولار

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن البنك العربي عن رفع قيمة تبرعه لصندوق (وقفة عِز) من مليون دولار الى 2 مليون دولار وذلك دعماً للجهود الرامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وللحيلولة دون توسع انتشاره في المحافظات الفلسطينية.



ويأتي رفع البنك العربي لقيمة تبرعه إنطلاقاً من الواجب الوطني للبنك وفي إطار مسؤوليته المجتمعية تجاه تعزيزالجهود والمبادرات الوطنية الرامية الى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية على فلسطين.



وثمن البنك العربي الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات والأجهزة والقطاعات على مختلف المستويات في فلسطين، وفي مقدمتها وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والخدمات الطبية المساندة، من أجل حماية الوطن والمواطنين ولتجاوز هذه الظروف الاستثنائية، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجميع وتفعيل قيم التعاون والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية الفاعلة بما يضمن مجابهة هذه الجائحة العالمية وتخفيف تبعاتها.



تجدر الاشارة هنا الى أن موظفي البنك العربي في فلسطين قدموا كذلك في وقت سابق تبرعاً بقيمة 200 ألف دينار لصندوق (وقفة عِز) انطلاقاً من حس المسؤولية وتجسيداً لروح التكافل والمواطنة الصالحة والحرص الصادق على تلبية نداء الوطن تحت مختلف الظروف والتحديات.