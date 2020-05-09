معروف: العائدون لغزة سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي 21 يومًا

من أمام معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أنه تم استقبال 149 عالقاً عبر حاجز بيت حانون/ إيرز وتم نقلهم لمراكز الحجر لقضاء مدة 21 يوماً.



وأوضح معروف، خلال لقاء عبر قناة (الأقصى)، أنه سيتم فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لعودة العالقين، حيث تم نشر رابط تسجيل دخول العالقين في مصر إلى غزة.



وأضاف: "يتم العمل على إنشاء مستشفى مركزي لاستقبال الحالات المصابة ليستقبل 2000 حالة بشكل متزامن، وتم تحديد مقره وتهيئة المنطقة المحيطة به لأنها ستكون مساندة له.



وواصل معروف، حديثه، "هذا المستشفى يحتاج إلى 17 مليون دولار لكي يتم تجهيزه وفق وزارة الصحةنتوقع بدخول ما بين 1000 لـ1500 شخص عبر معبر رفح خلال هذا الأسبوع".