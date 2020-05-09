قطر تسجل أكثر من ألف إصابة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكدت السلطات القطرية اليوم السبت، تسجيل وفاة، و1130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة القطرية، في تقريرها اليومي، الذي نشرته صفحتها عبر موقع (تويتر): إن إجمالي عدد حالات (كورونا) التي تم رصدها في البلاد حتى الآن أصبح 21331، بما في ذلك 18819 حالة نشطة.وأوضحت أن الوفاة الجديدة هي لمقيم في سن 52 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، لافتة إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة.