طالع آخر إحصائية لمصابي ووفيات فيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية بالعالم

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، التقرير اليومي حول أوضاع الجاليات الفلسطينية في العالم في ظل تفشي فيروس (كورونا) المستجد.





وقالت الوزارة، وفق التقرير الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أفادنا فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية انه لم يتم تسجيل اصابات او وفيات جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الاصابات في صفوفها 717اصابة و 47 حالة وفاة، وفقاً لما يتوفر لنا من معلومات حتى الان".



وأضافت: "أفادتنا بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج انه لم يتم تسجيل اية اصابات جديدة في صفوف ابناء الجالية، ليبقى عدد الاصابات 10 جميعها بحالة صحية مستقرة وتتماثل للشفاء في العزل المنزلي، هذا وتتابع البعثة اوضاع المصابين وتتواصل معهم باستمرار للوقوف عند احتياجاتهم ان وجدت".







وأكمل التقرير: "أكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل انه تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية وهي عاملة صحة متخصصة في مكافحة الاوبئة، ليصبح عدد الحالات التي اصيبت بالمجمل 13 حالة، تعافي منها 3 وتم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبقى عدد الاصابات النشطة 9 اوضاعهم مستقرة، وتتابع السفارة اوضاع المصابين وتتواصل معهم باستمرار للوقوف عند احتياجاتهم حسب امكانياتها. هذا وتواصل لجنة الطوارئ المشكلة من السفارة والجالية تقديم المساعدات العينية والغذائية ومواد التنظيف والتعقيم للمحتاجين من الاسر والطلبة في عديد المدن البرازيلية.



وأضاف: "يتابع فريق العمل المصغر في الوزارة على مدار الساعة قضية العالقين من المواطنين والطلبة، للاطمئنان على صحتهم وظروفهم المعيشية، وبذل جميع الجهود والقيام بجميع التنسيقات اللازمة مع دول الجوار لتأمين اجلائهم وعودتهم الى ذويهم في الوطن، ويتابع بإهتمام كبير مناشداتهم واستفساراتهم واسئلتهم التي تتعلق بجميع القضايا ذات الصلة بأوضاعهم، وتقوم من خلال سفارات دولة فلسطين وخلايا الازمة المُشكلة في جميع الدول بالوقوف عند اي احتياج لهم وتلبيته وفقا للامكانيات المتوفرة، كما تتابع ايضاً قضيتهم الاولى والاساس المتمثلة في حقهم في العودة الى ارض الوطن".





وتابع: "بعد المناشدات التي أطلقها الاتحاد العام لطلبة فلسطين في تركيا، بادر العالقون في الجمهورية التونسية بالامس بتنظيم اعتصام وتجمع لمطالبة جميع الجهات مواصلة العمل لمساعدتهم في العودة الى ارض الوطن والالتحاق بذويهم خاصة في شهر رمضان المبارك أُسوة بالعالقين من الجاليات العربية والاجنبية اللذين تم اجلائهم، ووجهوا نداء استغاثة للسلطات المختصة في كل من المملكة الاردنية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة مطالبين بفتح المطارات والمعابر ليتسنى لهم العبور الى وطنهم وذويهم، سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".





وأكمل: "أشار العالقون الى تدهور أوضاعهم المعيشية بسبب طول المدة وانقطاع ذويهم عن العمل ونفاذ الاموال لديهم، هذا بالاضافة الى مخاطر اصابتهم بفيروس الكورونا".





وأكدت الوزارة، أنها تبذل 100% من الجهود لتأمين اجلائهم، وتناشدهم أن يتحلو بـ 100% من الصبر حتى تستجيب السلطات الاردنية والمصرية المختصة لطلب الجانب الفلسطيني بفتح المطارات والمعابر.



واستطرد البيان: "تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى فرنسا انها تتابع اوضاع الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين للاطمئنان على سلامتهم وتقديم كل مساعدة يطلبونها وفقا لامكانياتها المتوفرة، وتفيد انه لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة في صفوفهم، ليبقى عدد الاصابات بالمجمل 16 جميعها تعافت".





وقال: "تفيد السفارة ان اوضاع الجالية الصحية والمعيشية مستقرة، وانه بناء على تعليمات الحكومة الفرنسية باستئناف العمل يوم 11/05/2020 فإن السفارة بجميع موظفيها سيكونون على رأس عملهم ابتداء من هذا التاريخ، وذلك وسط اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية وتوفير ما يلزم من مواد طبية ومعقمات حفاظاً على سلامة الجميع".



وتابع: "تواصل سفارة دولة فلسطين لدى النمسا متابعة اوضاع ابناء الجالية في مختلف المقاطعات النمساوية للوقوف على كل جديد، وتؤكد ان عدد الاصابات التي حدثت بالمجمل 13 حالة تشافت جميعها، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة".



وقال: "قامت سفارة دولة فلسطين لدى مالطا بتوزيع سلال غذائية مختلفة على كافة أبناء الجالية والطلبة المقيمين في مالطا والمسجلين لديها، وقامت السفارة بالترتيب مع مؤسسة خيرية مشكورة لتوزيع وجبات إفطار لمن يرغب من أبناء الجالية والطلبة خلال شهر رمضان المبارك. كما وقامت بالتواصل مع الأحزاب المالطية الداعمة لنشاطات السفارة ولقضيتنا للإطمئنان عن أحوالهم خلال الأزمة الجالية، وقدمت مواد غذائية كمساعدة لبعض منهم والتي لقيت تقديراً كبيراً من قبلهم".





وأكمل التقرير: "على صعيد الشؤون القنصلية قامت السفارة باستلام العشرات من الإستمارات التي وزعت على أبناء الجالية لتعبئتها لانشاء قاعدة بيانات تسهل التواصل فيما بينهم، والاستفادة من خبرات أبناء الجالية".





وتابع التقرير: "قامت السفارة بتمديد سريان جوازات سفر لاحدى أبناء الجالية والتي انتهت صلاحياتها خلال هذه الفترة ويرغب بتجديد اقامته في مالطا، كما وجهزت بعض المعاملات لاصدار جوازات سفر وتجديدها عند فتح وزارة الداخلية".





واستكمل: "تتابع السفارة ايضا مع وزارة الخارجية المالطية موضوع العالقين المسجلين لديها والذين يرغبون بالعودة الى فلسطين لكي يتم ترتيب رحلات لهم حين الاعلان عن موعدها، وتواصل فتح أبوابها يومياً منذ بدء الجائحة لمتابعة أوضاع وإحتياجات الجالية الفلسطينية والطلبة الدارسين في مالطا، وما تزال تعمل بشكل يومي لتلبية إحتياجات أبناء الجالية والطلبة للإطمئنان عن أوضاعهم والتواصل معهم بشكل مستمر".





وأضاف: "تؤكد السفارة بأن أبناء جاليتنا وطلابنا وكادر السفارة بخير ولم يسجل اصابات بينهم، علماً بأن مالطا سجلت مئات الحالات حتى الآن من فئات عمرية مختلفة وخمسة حالات وفاة جراء هذا الفيروس ووضع معظم المصابين مستقر مع تزايد عدد حالات الشفاء بشكل يومي".



وقال التقرير: "سفارة دولة فلسطين لدى قبرص مع الطلبة الدارسين في قبرص ومع أبناء الجالية مباشرة، وتستمر بشراء وتحضير سلات غذائية لتوزيعها على الطلاب والعائلات".





وتابع التقرير: "خلال الأسابيع الماضية تلقت السفارة العديد من الاتصالات والطلبات للمساعدة المادية وقد قامت بتقديم الدعم المطلوب لهم. تقوم السفارة بتحضير لائحة بأسماء الطلاب الذين ينهون فصلهم الدراسي أواخر الشهر الحالي وهم مضطرون للعودة والسفر إلى أرض الوطن خلال عطلة الصيف، ويستفسرون عن مساعدتهم في هذا الموضوع ، وقدمت السفارة يد العون إلى العديد من الطلبة بسبب صعوبة تحويل الأموال من قبل أهاليهم".





واستكمل: "تتابع السفارة مع وزارة الخارجية والمغتربين والسلطات القبرصية المختصة قضية فتح المطارات والمعابر، وتحث الطلاب على التريث لحين يتحسن الوضع العالمي وفتح المطارات مع العلم أن مطارات قبرص مغلقة بالكامل. تؤكد السفارة عدم تسجيل اية اصابة في صفوف الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين".



وحسب التقرير، فقد قامت خلية الازمة المشكلة من قبل سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا بالتعاون مع مؤسسات الجالية بتوزيع السلة الغذائية لمنتصف شهر رمضان المبارك على العائلات والطلبة، وتواصل خلية الازمة متابعة احوال الجالية والطلبة للاطمئنان على اوضاعهم الصحية والمعيشية في كافة المدن الرومانية، وتشرف على حل مشاكلهم ان وجدت وتقدم لهم الاستشارة والنصح ، وتفيد السفارة بوفاة احد المواطنين من ابناء الجالية حيث تتابع السفارة الاجراءات الرسمية ومراسم الدفن وتشارك فيها، وتؤكد السفارة انه لم يتم تسجيل اية اصابة بين ابناء الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين بفيروس كورونا".









رام الله - دنيا الوطن