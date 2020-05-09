تحذيرات مقدسية من خطورة نوايا الاحتلال بحق المسجد الأقصى



ونوهت حلواني الى أهمية دور الشباب في نصرة الأقصى، وخاصة ما تقدمه الحركة الطلابية من وعي مستمر للدفاع عن المسجد، وإبقاء قضيته حية في نفوس الشباب الفلسطيني وشباب الأمة.



رام الله - دنيا الوطنحذر الباحث في شؤون القدس، جمال عمرو، من خطر شديد يتهدد المسجد الأقصى المبارك ونوايا سيئة يعد لها الاحتلال من عدة جوانب.وطالب عمرو، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، الأمتين العربية والاسلامية بتجاوز كل التناقضات وعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي ورص الصفوف وتوحيد الكلمة، وإطلاق حرية الشعوب لنصرة القدس والأقصى قبل فوات الأوان.بدورها أكدت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، أن الاحتلال يستغل جائحة "كورونا" للسيطرة على المسجد الأقصى والبلدة القديمة.وطالبت الحلواني خلال أمسية أقامتها الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة عبر منصة زووم، بمواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد الأقصى وتقسيمه، محذرة من سماح الاحتلال للمستوطنين بأداء طقوسهم التلمودية قرب أبوابه، والسماح لهم بالصلاة في ساحة حائط البراق.وأشارت الحلواني الى أن المستوطنين ينظمون مظاهرات على أسوار الأقصى، ويطالبون بشكل يومي للسماح لهم باقتحامه وخاصة في 29 رمضان للاحتفال بما يسمى "عيد توحيد القدس".ودعت المرابطة المقدسية لرفض التطبيع والمطبعين، ومقاطعة الاحتلال ومنتجاته بكافة أشكالها سواء الثقافية أو التجاري.