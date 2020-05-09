معدلات الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في لبنان ترتفع مجددًا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، ظهر اليوم السبت، بتسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 809.



وأكدت الصحة في بيانها، الذي نشرته (الوكالة الوطنية للإعلام) أن من بين الإصابات الـ 13 الجديدة، 11 لمقيمين، وحالتين لوافدين من السنغال والكويت، في حين لم تسجل الوزارة أي حالات وفاة جديدة؛ ليبقى إجمالي الوفيات عند 26.



وأوضحت، أنه بذلك، تكون قد "عاودت معدلات الإصابات اليومية بالفيروس في البلاد إلى الارتفاع، بعد أن شهدت استقراراً الأسبوع الماضي".



ودعت الوزارة المواطنين للالتزام بالإجراءات التقييدية والحجر المنزلي، واتباع إجراءات السلامة الضرورية للوقاية من الإصابة بعدوى الفيروس.