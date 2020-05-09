السعودية: تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 10 وفيات و1704 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ووفق (العربية.نت) فقد قالت الصحة السعودية: إن حصيلة الوفيات جراء فيروس (كورونا) في المملكة أصبحت 239 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 37136 حالة 26753 منها نشطة، بما في ذلك 140 مريضا في حالة حرجة.



وذكرت أنه "تماثل 1024 مصابا للشفاء من (كورونا) في المملكة خلال اليوم الأخير، ليصل عدد المتعافين إلى 10144 شخصًا".