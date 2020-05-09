مستوطنون يقطعون أشجار زيتون شمال شرق رام الله

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أقدم مستوطنون، ظهر اليوم السبت، على قطع أشجار زيتون في قرية المغير شمال شرق رام الله.



وأكدت الوكالة الرسمية (وفا) أن المستوطنين، قطعوا نحو 40 شجرة زيتون في أراضي المغير، تعود للمواطنين روحي مروح نعسان، وسمير خالد أبو عليا.



وأوضحت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواجدت في المنطقة، منعت المواطنين من الوصول إلى أرضهم وتفقدها.