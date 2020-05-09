محكمة بداية الشمال تعقد جلسة للمحاكمات السريعة

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت هيئة محكمة بداية شمال غزة، يوم الأربعاء الماضي، جلسة للمحاكمات السريعة، ممثلة برئيسها أزهري الربعي، وعضوية كل من: القاضي أحمد أبو نعمة، والقاضي عبد الحكيم رضوان.



وتمت الجلسة في مركز إصلاح وتأهيل شمال غزة (أبو عبيدة)، حيث تم عقد محاكمة لعدد من النزلاء داخل المركز، وذلك لإنجاز القضايا بشكل أسرع، ووقت أقصر، ومحقق للعدالة الناجزة، وقد تم النظر في 86 قضية، والفصل في 41 منها خلال جلسة المحاكمة.



تأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة و باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حسب الأصول، وذلك لمنع تفشي فيروس (كورونا).



يذكر، أن هيئة المحاكمات السريعة، هي انتقال هيئة المحكمة لمراكز الإصلاح والتأهيل؛ لنظر الملفات العالقة والمتأخرة بحضور النيابة العامة والمتهمين وذويهم ودفاع المتهم.