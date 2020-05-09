الديمقراطية: فاشية دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تقل خطراً عن الفاشية الهتلرية

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بياناً صحفياً، بمناسبة اليوم العالمي للانتصار على الفاشية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:





في اليوم العالمي للانتصار على الفاشية، وانتهاء الحرب العالمية الثانية، وانحسار المشروع الهتلري الفاشي، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، وجهت فيه تحية الاحلال والإكبار إلى شعوب الأرض قاطبة، التي وقفت في وجه المشروع الفاشي، وقاومته، وقاتلت ضده، إلى أن تمّ القضاء عليه، وخصت بذلك الجيش الأحمر السوفييتي، الذي لعب الدور الأكبر في إلحاق الهزيمة بالمشروع الهتلري، والقضاء عليه.



وحذرت الجبهة في بيانها من خطورة الفاشية الجديدة التي بدأت تطل برأسها، وفي مقدمها فاشية البيت الأبيض برئاسة ترامب، والفاشية الصهيونية برئاسة نتنياهو، التي تناصب شعبنا وحقوقه الوطنية العداء السافر، وتعمل على تعطيل قرارات الشرعية الدولية، وتصب لصالح خطة (ترامب- نتنياهو)، الهادفة إلى شطب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.



ودعت الجبهة الشعوب وحكوماتها، الحريصة على السلّم الحقيقي، وسعادة البشرية، وسلامة البيئة العالمية، وإنهاء الحروب الظالمة، إلى العمل، من أجل صون المنظمات الدولية، وفي مقدمها الأمم المتحدة، وصون قراراتها، وإزالة العوائق والعقبات أمام تطبيقها كما تضعها إدارة ترامب.



وختمت الجبهة، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني، لن تثنيه عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشي، أية عقبات، إلى أن يفوز بحقوقه الوطنية كاملة في العودة وتقرير المصير والاستقلال والخلاص من الاحتلال والاستيطان.

رام الله - دنيا الوطن