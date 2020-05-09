شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 39 حالة شفاء

وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 39 حالة شفاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن فلسطين لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين لليوم الثاني على التوالي، مشيرةً إلى أن 39 حالة مصابة بالفيروس تماثلت للشفاء.

وقالت الكيلة، وفق وكالة (وفا)، إن تسع حالات شفاء سُجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في محافظة الخليل، و3 حالات في محافظة طولكرم، و13 حالة في ضواحي القدس، و12 حالة في مدينة القدس، ما يرفع عدد حالات الشفاء في فلسطين إلى 321، أي بنسبة، 58.7% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات استقرت منذ يومين عند 547 حالة، بينها 312 في محافظة القدس و215 في بقية المحافظات الشمالية، و20 حالة في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 222 حالة، بينها 133 في محافظة القدس، و83 في بقية المحافظات الشمالية و6 حالات في المحافظات الجنوبية.

وبينت الكيلة أن الوضع الصحي لجميع الإصابات مستقر، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة، متابعةً: "1510 حالات جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، ليرتفع عدد الموجودين في الحجر المنزلي إلى 15146، فيما أنهى 46453 الحجر".




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