لماذا لا يرتدي ترامب الكمامة؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تناولت وسائل إعلام دولية، أسباب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتداء الكمامة الطبية في ظل تفشي فيروس (كورونا) ببلاده.



ووفق وكالة (أسوشيتد برس) فإن "ترامب يعتقده بأن سيبدو سخيفاً حال ارتدى الكمامة الطبية، معلناً أنه لن يقوم بارتدائها في الوقت الذي أعلنت فيه مراكز السيطرة على المرض نصائحها المتعلقة بفوائد الكمامة الطبية"، قائلاً "لا أعتقد أنني سأفعل ذلك".



ونقلت الوكالة عن مسؤولين مقربين من الرئيس الأمريكي، فإن ترامب يعتقد بأن إرتداءه للكمامة الطبية، سيكون بمثابة "رسالة خاطئة" وبأن تركيزه سيكون على الجانب الصحي بدلاً من التركيز على إعادة فتح الاقتصاد الوطني، الذي يعتقد مساعدوه أنه مفتاح فرص إعادة انتخابه.



وكان ترامب قد خرق قواعد الوقاية الصحية، خلال زيارة قام بها لمصنع (Honeywell) في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، المختص بصناعة كمامة "N95" التنفسية لصالح إدارته، مكتفياً بإرتداء النظارات دون الكمامة الطبية.



وفي الوقت الذي يعارض فيه ترامب ارتداء الكمامة الطبية، تظهر السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، بمقاطع مصورة، تتحدث فيها عن أهمية ارتداء الكمامة الطبية.