بريطانيا تُقرر عزل كل القادمين من الخارج

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (تايمز) بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيعلن، غداً الأحد، عن إلزام كل المسافرين القادمين إلى البلاد بالبقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وقاية من فيروس (كورونا).



وقالت الصحيفة: إنه "سيتعين على الركاب الذين يصلون إلى المطارات والموانئ، بمن في ذلك البريطانيون العائدون من الخارج البقاء في عزل ذاتي لمدة 14 يوماً".



وأكدت أنه سيتعين على المسافرين، أن يقدموا لدى وصولهم عنوان المكان، الذي سيقضون فيه العزل الذاتي.



وأشارت إلى أنه سيتم استثناء المسافرين القادمين من إيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان، إضافة إلى سائقي الشاحنات الذين ينقلون إمدادات مهمة.