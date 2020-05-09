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مصر: الأسبوع الجاري ذروة الإصابات بفيروس (كورونا)

مصر: الأسبوع الجاري ذروة الإصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح في مصر، الدكتور أمجد الحداد، أن أرقام الإصابات والوفيات جراء (كورونا) كانت أمس، مرتفعة في مصر، لافتاً إلى أن الأسبوع الجاري، سيكون ذروة الإصابات.

وأضاف الحداد، وفق (روسيا اليوم)، أن "هذه الأرقام نتيجة لتبعات بدأ المواطنون باتباعها من استهتار في بعض المحافظات، وعدم إطلاع المواطنين على خطورة المرحلة، خاصة أن ما حدث قبل شهر رمضان من زحام وتكدس ستكون تبعاته حالياً".

وأوضح، أن "هناك تحديين في الفترة المقبلة الأول: تحدي عيد الفطر، والذي قد يشهد تزاحماً أو تكالباً"، ناصحاً بنزول المواطنين حالياً لشراء ملابس ومستلزمات العيد، أما التحدي الثاني: فيتمثل في مطلع حزيران/ يونيو، وهو بدء فتح الدولة والتعايش مع فيروس (كورونا).

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