قيادي بحماس ينفي تصريحات منسوبة له بشأن صفقة تبادل أسرى

نفى عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة (حماس)، باسم نعيم، تصريحات منسوبة له، بشأن تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل بوساطة دولية وأممية.



وقال نعيم، في تصريح صحفي، اليوم السبت: "أنفي وبشدة إجراء أي لقاءات صحفية مع صحيفة "المصري اليوم" المصرية، أو غيرها من وسائل الإعلام داخل فلسطين أو خارجها، حول ملف صفقة تبادل الأسرى مع الأحتلال".



وأضاف نعيم: "أستهجن أن تقوم صحيفة المصري اليوم، بفبركة أخبار على لساني وإدعاء مقابلتي، وأطالب الصحيفة بالالتزام بالموضوعية والمهنية، وتحري المصداقية، ولا سيما في قضية وطنية حساسة مثل قضية الأسرى، والتي تمس مشاعر آلاف المناضلين وأسرهم".





وكانت الصحيفة، قد نسبت لعضو المكتب السياسي لحماس، تصريحات بشأن صفقة تبادل أسرى، قال فيها، إن جهود الوساطة بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل تحقق تقدمًا بفضل وساطة مصرية وألمانية وسويسرية.



وحسب الصحيفة، أضاف نعيم: "مصر تقدم جهداً لاستكمال الصفقة عبر وساطة، يقودها مسؤولان بالمخابرات، ومسؤولون مصريون وسويسريون والألمان، قاموا في الفترة الأخيرة بزيارات مكوكية بين غزة ومصر وإسرائيل؛ لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة".

رام الله - دنيا الوطن