شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: لم تُسجّل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: لم تُسجّل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة في غزة، إنه تم إجراء فحص 33 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية لفيروس (كورونا)، مشيرةً إلى أنها لم تسجل إصابات جديدة.

وأضافت الوزارة، في التقرير اليومي الخاص بها، السبت: "بلغ إجمالي عدد العينات، التي تم فحصها للحالات المشتبهة 6895 عينة، منها 6875 عينة سلبية، و20 عينة إيجابية".

يذكر، أن قطاع غزة، سجل إصابة 20 فلسطينياً بفيروس (كورونا) أعلن عن تعافي 12 منهم، فيما يتلقى ثمانية آخرون العلاج حتى اللحظة. 


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