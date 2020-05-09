غوتيريش يَرُد على سؤال حول إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة

أنطونيو غوتيريش

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن تعاون الدول، الذي تم تجسيده بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء الأمم المتحدة، ساعد في تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة.



وقال غوتيريش، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك): "أعتقد أن التعاون بين الدول، ومثاله إنشاء الأمم المتحدة في حد ذاته، ساعد على منع أهوال نشوب حرب عالمية جديدة، ويمكن أن يساعد أكثر في منع الحرب".



وأوضح أنه بسبب مأساة الحرب العالمية الثانية، توحد المجتمع الدولي، وقرر إنشاء الأمم المتحدة؛ لتعزيز السلم والأمن الدوليين.



وأضاف غوتيريش: "كما يذكرنا ميثاق الأمم المتحدة، فإن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة، هو إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب".



وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة استعداده لزيارة روسيا بعد نهاية وباء فيروس (كورونا) للمشاركة في احتفالات عيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، بمجرد أن تحدد روسيا موعدها الجديد.