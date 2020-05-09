السلطات المصرية تكشف تفاصيل أقوى ضربة أمنية لجرائم المخدرات

قالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية: إن وزارة الداخلية، اتخذت إجراءات قانونية حيال عصابة بأسيوط في الصعيد، غسلت نحو 750 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم بمجال الاتجار بالمواد المخدرة، في إطار مكافحة جرائم غسيل الأموال.



وأضافت الصحيفة: "تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد التشكيلات العصابية المكون من سبعة عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط، بمحافظة أسيوط لضلوعهم وقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع".





وحسب الصحيفة، فإن أفراد التشكيل العصابي متهمون بتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة في مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات وتجارة مواد البناء، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.





وتابعت الصحيفة: "يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال".



رام الله - دنيا الوطن