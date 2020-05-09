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دولي

إسبانيا تُسجّل أقل معدل وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشاره

إسبانيا تُسجّل أقل معدل وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشاره
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأسبانية، أنها سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 179 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، ما يمثل انخفاضاً ملموساً مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (229 وفاة).

وأوضحت الوزارة، وفق (روسيا اليوم)، أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد، بلغت حتى الآن 26478 حالة وفاة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بـ (كورونا) التي تم تسجيلها في إسبانيا بـ 721 حالة، خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1095 في اليوم السابق)، وأصبح 223578، فيما يقترب عدد المتعافين من 134 ألف شخص.

ونشرت الحكومة الإسبانية، اليوم، تفاصيل المرحلة الأولى من خطة رفع القيود المفروضة؛ للحد من انتشار الفيروس في البلاد، بما يشمل السماح بإقامة تجمعات لا يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرة أشخاص، واستئناف عمل جميع المحال التجارية.

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