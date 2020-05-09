البيت الأبيض يُشدد الإجراءات الاحترازية بعد إصابة موظفين بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول في البيت الأبيض: إنه تم تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كورونا) داخل مقر الإدارة الأمريكية، إثر إصابة اثنين من الموظفين بالفيروس.



ووفق شبكة (NBC) فقد قال المسؤول: إن الإجراءات تشمل التنظيف والتعقيم المتكرر للجناح الغربي من البيت الأبيض، وإلزام الموظفين الذين يتواصلون مع الرئيس دونالد ترامب بارتداء الكمامات الطبية.



وأوضحت الشبكة، أنه سيتعين على الموظفين غير الأساسيين الذين اختلطوا بالموظفين المصابين الخضوع للعزل المنزلي لمدة 14 يوماً، فيما ستواصل الكوادر الأساسية العمل في الجناح الغربي، لكنهم سيخضعون للمتابعة المشددة لحالتهم.



جاء ذلك، على إثر إصابة المتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بينس، وأحد أفراد الطاقم الذي يقدم الخدمات للرئيس دونالد ترامب بفيروس (كورونا).