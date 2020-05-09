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قرقاش: السياسة الخارجية للسعودية ومصر والإمارات بعيدة عن الحسابات المالية

قرقاش: السياسة الخارجية للسعودية ومصر والإمارات بعيدة عن الحسابات المالية
أنور قرقاش
رام الله - دنيا الوطن
دافع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عن السياسة الخارجية للسعودية ومصر والإمارات، مؤكداً أنها غير قائمة على حسابات مالية ومادية، بل على تحقيق الأمن والاستقرار.

وعبر حسابه بموقع (تويتر)، نشر قرقاش عدة تغريدات قال فيها: "أهداف السياسة الخارجية السعودية، والمصرية، والإماراتية، التزام ومسؤولية تجاه الاستقرار في المنطقة، وقناعة ضرورية نحو تصويب المسار تجاه العملية السياسية، سواء أثمرت هذه الجهود أو تأخرت".

وأضاف: "لطالما اطلعنا على رأي بعض الخبراء حول أهداف السياسة الخارجية السعودية، والمصرية، والإماراتية، كطموح وطمع في الثروات والعقود".

وتابع قرقاش: "لا شك أن هؤلاء (الخبراء) في تخمينهم للسياسة الخارجية السعودية، والمصرية، والإماراتية، مدفوعون بهوى فكري محدد، أو تنقصهم الرؤية المتوازنة للمنطقة، أو كما رأينا في حالات عديدة يغردون تبعاً لأجندات إقليمية غير عربية، أو يصطفون في مواقع فرضتها وظائفهم وانتماءاتهم الحزبية".

وختم قرقاش، تغريداته، بالقول: "أثبتت الأزمات في العالم العربي أن الحسابات المادية والمالية، أبعد ما تكون عن السياسة الخارجية للدول الثلاث، وأن المحرك الأساس الذي حفز تحركها هو القلق على المنطقة من التدخلات الإقليمية، وروح المسؤولية تجاه القضايا الاستراتيجية العربية، وعلى رأسها الأمن والاستقرار".

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