اتهام ليبي للرئيس التونسي بالعمل لصالح قطر وتركيا

رام الله - دنيا الوطنوجه سعيد امغيب، عضو مجلس النواب الليبي، اتهامات للرئيس التونسي، قيس سعيد، بتسهيل نقل الدعم التركي والقطري لبعض من أطلق عليهم "مليشيات" في طرابلس.وفي منشور عبر حسابه بموقع (فيسبوك) علق امغيب على إعلان الرئاسة التونسية، أنها سمحت لطائرة تركية، تنقل مساعدات طبية لحكومة الوفاق بالهبوط في أحد مطاراتها، بشرط تولي السلطات التونسية عمليتي الاستلام والتسليم، بالقول إن الطائرات القادمة إلى المطارات التونسية، لن تحمل "في الأيام المقبلة لا أدوية ولا معدات طبية، إنما أسلحة وذخائر لقتل أبناء الشعب الليبي".