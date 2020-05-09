الموريتانيون يتوافدون على المساجد بعد تخفيف قيود الحجر

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رام الله - دنيا الوطن

توافد المصلون الموريتانيون، أمس الجمعة، على مسجد المدينة المنورة، أكبر مسجد في نواكشوط، وذلك بعد تخفيف السلطات الموريتانية التدابير المفروضة للحد من تفشي وباء (كورونا).



ووفق وكالة (رويترز) فقد بدأت الحكومة الموريتانية، تخفيف التدابير المفروضة بسبب فيروس (كورونا) وسمحت بفتح الأسواق التجارية والمطاعم، وأداء صلاة الجمعة، وفق ضوابط محددة تتضمن، وضع الكمامات، والتزام قواعد التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين في الأسواق التجارية، وخلال أداء صلوات الجماعة.



وأوضحت الوكالة، أن السلطات الموريتانية، قلصت ساعات حظر التجول الليلي المفروض في عموم البلاد، ليبدأ من الساعة 11 مساء بدلاً من التاسعة مساء، ويستمر حتى الساعة السادسة صباحاً.



وسمحت الحكومة كذلك، للمطاعم بإعادة فتح أبوابها، ولكن فقط لتأمين خدمات التوصيل المنزلي، فيما لا تزال الحدود البرية لموريتانيا مغلقة، وكذلك مطارات البلاد ومدارسها، كما تستمر القيود المفروضة على التنقل بين ولايات البلاد.